Kevin De Bruyne: “Ik ben 99% zeker dat we de Premier League zullen afwerken”

Wordt er nog gevoetbald in de Premier League? Het is één van de vele vragen die nu gesteld wordt. De Engelse voetbalbond werkt aan een plan om de competitie af te werken. Kevin De Bruyne – die bezig was aan een ijzersterk seizoen – denkt dat die herstart van de Premier League er effectief komt. “Ik ben 99% zeker dat we het seizoen gaan uitspelen”, zegt hij bij Play Sports Kot.

Er wordt veel gezegd en geschreven over de mogelijke herstart van de Premier League. Een definitieve stopzetting zou een enorme financiële opdoffer betekenen voor alle clubs. En dus is Kevin De Bruyne ervan overtuigd dat het seizoen nog niet gedaan is. “Ik ben 99% zeker dat we het seizoen gaan uitspelen. Dat is wat ik hoor en wat gevoel is. Als ik het financiële aspect bekijk, is het gewoon niet mogelijk dat we het seizoen niet uitgespeeld wordt. Zelfs als we pas in augustus zouden herbeginnen. We hebben er ons al wel bij neergelegd dat dat zonder fans zal zijn. Ook de Champions League zal volgens mij nog afgemaakt worden.”

Liverpool stevende af op de landstitel, maar individueel kende de Rode Duivel een uitstekend seizoen. “Ik denk wek dat ik dit jaar een goede kans maakte om speler van het jaar te worden in de Premier League”, zegt hij daar zelf over. “Net als enkele spelers van Liverpool uiteraard, maar ik denk wel dat ik een goed seizoen speelde. Mijn beste? Het is op het niveau van de laatste jaren.”

De Bruyne is ook tevreden met het nieuw dat Roberto Martinez aan boord blijft bij de nationale ploeg. “Hij heeft iets in onze ploeg gebracht waar wij ons goed bij voelen. Hij is heel goed in de omgang, wat het gemakkelijk maakt voor ons.”