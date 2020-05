Dit is de mening van de fans: Jupiler Pro League mag stopgezet worden, maar clubs moeten wel compensatie voorzien

De Pro League moet nog steeds stemmen over het beëindigen van de competitie. Die stemming werd al drie keer verzet omdat men wil wachten op een beslissing van de overheid. Maar wat vinden de fans er nu van? Moet het seizoen beëindigd worden of niet? De Belgische supportersfederatie trok op onderzoek uit en kwam met duidelijke resultaten.

Aanstaande maandag zou de Pro League eindelijk stemmen over het definitief stopzetten van de competitie. Maar de kans is niet onbestaande dat het andermaal uitgesteld wordt, aangezien het nog steeds wachten is op een beslissing van de overheid. Maar als het van de fans afhangt, mag er een punt gezet worden achter de Jupiler Pro League 2019-2020.

Liefst 79% van de 1.495 respondenten laat in de enquête van de Belgische supportersfederatie weten dat het seizoen mag stopgezet worden. Dat is ook de mening van het gros van de profclubs, al lobbyen enkele ploegen (met Antwerp op kop) er nog voor om de competitie alsnog af te werken, desnoods achter gesloten deuren. Dat is ook het oorspronkelijke standpunt van de UEFA, maar 65% van de respondenten laat weten daar niet mee akkoord te gaan.

Het spelen van de wedstrijden achter gesloten deuren kan de Belgische voetbalfan maar matig interesseren. 50% van de deelnemende fans vindt het überhaupt geen optie, de andere helft kan er mee leven als er echt geen andere oplossing is én de matchen op televisie worden uitgezonden.

Nog opvallend is dat ruim 56% van de fans wel een compensatie verwacht van zijn of haar club als het seizoen nu wordt stopgezet. De voorkeur gaat daarbij uit naar een korting op het abonnement van volgend seizoen.

