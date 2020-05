Het levenloze bebloede lichaam van een vrouw is zaterdagnamiddag in haar appartement in Cuesmes, een deelgemeente van Bergen, aangetroffen door de buurvrouw van het slachtoffer. Dat meldt het parket van Bergen, dat daarmee een bericht van Sud Presse bevestigt. Over de doodsoorzaak spreekt het parket zich niet uit.

Onduidelijk is of het om een ongeval of een misdaad gaat. Een wetsdokter is ter plaatse gestuurd.