Nu al 47 doden bij gevangenisopstand in Venezuela

Bij de gevangenisopstand in het westen van Venezuela vrijdag zouden 47 doden en 75 gewonden gevallen zijn. Vrijdag sprak het leger van 17 doden en negen gewonden. De nieuwe cijfers komen van een ngo én van een parlementslid van de oppositie.

De gevangenis in kwestie staat in Los Llanos à Guanare, in het westen van het land. Gevangenen zouden er tralies vernield hebben in een poging om te ontsnappen. Een rapport van het leger zei vrijdag dat ook de gevangenisdirecteur was omgekomen, maar ondertussen blijkt dat hij gewond is. Alle doden zouden gevangenen zijn.

Zaterdag komen er andere cijfers van het gevangenisobservatorium, een ngo die zich inzet voor de rechten van gevangenen in Venezuela. Die spreekt van 47 doden en 75 gewonden. Maria Beatriz Martinez, die voor de oppositie zetelt in het parlement van de deelstaat Portuguesa, waar de gevangenis gelegen is, deelt dezelfde cijfers mee.

“Er is geen ontsnappingspoging geweest. Een groep gevangenen is in opstand gekomen omdat ze geen voedsel hadden”, zegt het parlementslid.

Door het coronavirus, dat ook in Venezuela woekert, krijgen gevangenen slechts beperkt bezoek. Het is echter vooral van bezoekers dat gevangenen er eten en medicijnen krijgen.

Volgens het gevangenisobservatorium zijn er vorig jaar bijna honderd mensen gestorven in één van de gevangenissen in Venezuela. Bij zeven op de tien zou het overlijden het gevolg zijn van ziektes als tuberculose of toe te schrijven zijn aan een gebrek aan medicijnen of zorg.