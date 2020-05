Premier Wilmès hoopt dat de volmachten niet verlengd moeten worden

Premier Sophie Wilmès herhaalt dat er een volwaardige regering moet komen tegen september. Ze hoopt ook dat de volmachten waarover de regering beschikt om maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus in juni niet verlengd moeten worden. “Dat zou betekenen dat de situatie niet langer kritiek is”, zegt ze in een interview met De Zondag.

De partijen van de regering-Wilmès, MR, CD&V en Open VLD, beschikken over slechts 38 van de 150 zetels in de Kamer. Deze minderheidsregering kreeg in maart wel het vertrouwen van negen partijen (naast de regeringspartijen gaat het om socialisten, groenen, cdH en DéFI). Tien partijen, ook de N-VA, stemden in met volmachten voor drie maanden. Die kunnen nog eens met drie maanden verlengd worden.

In juni lopen de volmachten dus af. “We hebben volmachten gekregen van tien partijen. Dat gaf de regering extra slagkracht. Maar volmachten zijn weinig democratisch. Als die niet noodzakelijk zijn, dan moeten die niet verlengd worden voor mij. Ik hoop zelfs van niet. Dat zou betekenen dat de situatie niet langer kritiek is”, zegt Wilmès in De Zondag.

Gaat Wilmès dan opnieuw het vertrouwen vragen? “Ik ga verder doen, zolang dat nodig is. Deze regering heeft het vertrouwen gekregen voor zes maanden, tot september dus. Ik hoop dat er tegen die datum een echte regering gevormd is. Dan moet ik niet opnieuw het vertrouwen vragen”.

Wilmès zit elke zaterdag de “superkern” voor met de voorzitters van de partijen die de volmachten steunen. Ze ziet daar naar eigen zeggen voorlopig geen coalitie groeien. “Ik zie geen enkele duidelijke meerderheid in die kern, dus ook geen Vivaldi. Maar ik sluit dat niet uit. Ik sluit geen enkele coalitie uit”.

In het interview komt de eerste minister ook terug op de kritiek dat in de exit-strategie van de regering de economie primeert op de mens. “Weet u wat het makkelijkste was? Alles en iedereen opsluiten. We hebben dat bewust niet gedaan omdat we menselijk contact zo belangrijk vinden. Vandaar al die regels”.