Peter Maes over Lokeren, de problemen bij Lommel en ‘Propere Handen’: “Ik heb altijd iedereen recht in de ogen kunnen kijken”

Het waren niet de makkelijkste maanden voor Peter Maes. Eerst betrokken bij ‘Operatie Propere Handen’, vervolgens ontslagen bij ‘zijn’ Lokeren, dan Lommel SK gered, dan Lokeren failliet zien gaan en nu verliest Lommel SK mogelijk zijn proflicentie. In een interview met De Zondag blikte de Limburger terug en vooruit.

Een jaar geleden raakte Maes in opspraak in het voetbalschandaal Propere Handen. Hij werd toen in verdenking gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij bracht de nacht van 19 naar 20 februari 2019 door in een politiecel. Enkele maanden later, op 27 oktober 2018, werd hij ontslagen bij Lokeren.

“Ik wil het hier zo weinig mogelijk over hebben”, klinkt het. “Ik kan wel zeggen: door weer bezig te zijn met mijn vak, slijt het. Het is toch wat geplaatst, het komt niet meer op de eerste plaats. Maar ik zal nooit mijn kop laten hangen, ik zal altijd knokken. Ik heb in die periode heel diep gezeten, dat steek ik niet weg. Maar ik heb altijd iedereen recht in de ogen kunnen kijken. Niet alleen op de markt in Lommel, maar in de voetbalwereld in het algemeen.”

Foto: Dick Demey

Bellen met Lambrecht

Maes vond na Lokeren weer een job, in zijn thuisstad. “Ik wilde via het voetbal Lommel iets teruggeven”, zegt hij. “Ik hoopte ook mezelf terug te vinden. Na alles wat ik had meegemaakt, wilde ik zó mijn trainerscarrière niet beëindigen. Daar had ik niet mee kunnen leven. Ik wilde bewijzen dat ik nog steeds dezelfde Peter Maes was. De coach die ik vroeger was. Want wat ik eerder gepresteerd had, was helemaal weggeveegd. Er was een hele perceptie gecreëerd. Ik ben de strijd aangegaan, voor en met mezelf.”

Intussen ging ‘zijn’ Lokeren wel failliet. De club waarmee hij twee keer de beker won. “Ik heb Roger Lambrecht toen even gebeld. Het was een kort gesprek, maar dan vooral omdat hij nog heel moeilijk hoort. Het was best emotioneel. Tegen iemand van 88 jaar kan je alleen maar zeggen dat hij het niet zo hard moet aantrekken. En de licentiemoeilijkheden van Lommel nu? Ik was zeer verbaast. Nu wordt er gewerkt op twee pistes: een grote investeerder ofwel lokale ondernemers. Het zou allemaal nog wel kunnen meevallen. Als Lommel het haalt voor het BAS gaan we kijken of ik een nieuw contract teken. Maar ik wil in eerste instantie dat Lommel SK blijft bestaan.”