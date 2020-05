Zijn voetbalclub countert de kritiek, maar Birger Verstraete fronst de wenkbrauwen na coronagevallen: “Het is bizar”

Volgens Horst Heldt, sportief directeur bij FC Keulen, is er in zijn team geen sprake geweest van roekeloos gedrag. Onlangs raakte bekend dat twee spelers en een kinesist bij de club van Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete positief hebben getest op het coronavirus.

“Niemand uit onze ploeg heeft zich roekeloos gedragen”, zegt Heldt aan Bild am Sonntag. “Het is een feit dat er drie besmettingen zijn in onze testgroep, verder testten meer dan 50 personen negatief. In dit opzicht gaan we ervan uit dat de regels en maatregelen bij ons werken.”

Heldt benadrukt dat het de beslissing van de gezondheidsexperts van de stad Keulen is geweest om slechts de drie besmette personen in quarantaine te plaatsen. De trainingen in kleine groepen kunnen volgens de club gewoon doorgaan. Die beslissing krijgt heel wat kritiek.

Foto: BELGAIMAGE

Bizar

Ook Birger Verstraete, wiens partner een hartpatiënte is, maakt zich zorgen. “Wij moeten voorlopig niet in quarantaine en dat is wel een beetje bizar”, zei de middenvelder zaterdag in een gesprek met VTM Nieuws.

“De kinesist is de man die mij, en andere spelers, wekenlang behandeld heeft. En met één van de twee spelers in kwestie vormde ik donderdag nog een duo in de fitnesszaal. Dus dat we helemaal niet in contact met hen zijn gekomen, klopt niet volledig. (...) Het is niet aan mij om te beslissen wat er met de Bundesliga moet gebeuren, maar ik kan wel zeggen dat mijn hoofd niet naar voetbal staat. (...) Als de club beslist dat we verder doen zoals nu, dan denk ik wel dat er een signaal mag komen vanuit alle Bundesliga-teams om aan te kaarten dat dit onverantwoord is. Eerst de gezondheid, dan voetbal.”

Alle Bundesliga-clubs trainen momenteel in kleine groepjes, met respect voor de maatregelen rond social distancing. De Bundesliga ligt stil sinds medio maart. De Duitse profliga (DFL) en de clubs hopen het huidige seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich komende woensdag over de kwestie.