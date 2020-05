Ouders zorgen voor blijvende herinnering aan Julie Van Espen: “Haar verhaal delen met de buitenwereld”

Schilde - Een jaar geleden ging er een schokgolf door het land toen de 23-jarige Julie Van Espen werd gevonden in het Albertkanaal. Op 4 mei was de studente uit Schilde brutaal vermoord door Steve Bakelmans.

Op 27 februari zou Julie 24 zijn geworden. Die dag richtten haar ouders een Instagrampagina op die is gewijd aan haar en hoe ze in het leven stond. “We willen de geweldige energie waarmee Julie door het leven huppelde, haar intense liefde voor de natuur en haar verhaal delen met de buitenwereld. Haar positivisme heeft een blijvend effect op iedereen die het geluk heeft gehad haar te mogen ontmoeten, en die boodschap willen we graag blijven delen”, schrijft de familie.