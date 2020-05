Voormalig Amerikaans president George W. Bush roept op tot eenheid in de strijd tegen corona: “We staan samen op en vallen samen”

George W. Bush die president van de Verenigde Staten was tussen 2001 en 2009, roept zijn landgenoten op tot eenheid in de strijd tegen corona. Dat deed de Republikein met een videoboodschap op Twitter die hij verspreidde voor een benefietactie.

“Een meedogenloze, onzichtbare vijand bedreigt de ouderen en de kwetsbaren”, aldus Bush. “Laten we onthouden hoe klein onze verschillen zijn in de strijd tegen een gemeenschappelijke dreiging. We staan samen op en vallen samen.”

In de Verenigde Staten zijn intussen meer dan 1,1 miljoen mensen besmet met het coronavirus. Meer dan 67.000 patiënten zijn overleden.

