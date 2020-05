Algemene Vergadering van de Pro League over stopzetting competitie alweer uitgesteld: stemming op 15 mei?

De Algemene Vergadering van de Pro League waar moet worden gestemd over de stopzetting van de competitie 2019-20, voorzien voor morgen, wordt andermaal uitgesteld. Dat is al de vierde keer. Het is nu de bedoeling om op 15 mei te stemmen.

Eigenlijk willen de profclubs, die verzameld zijn in de Pro League, geen beslissing nemen alvorens de Nationale Veiligheidsraad zijn maatregelen met betrekking tot voetbalwedstrijden bekendmaakt. Bij een voortijdige stopzetting van de competitie op eigen initiatief hangt de clubs immers een claim van de tv-rechtenhouders van 23 miljoen euro boven het hoofd. Dat kan voor enkele clubs de doodsteek betekenen.

De Nationale Veiligheidsraad beslist in principe komende woensdag over hoe het verder moet met het profvoetbal. Dat betekent niet dat er donderdag al zal vergaderd worden. Er leeft het idee om pas op 15 mei te vergaderen. Dan heeft ook het BAS alle uitspraken gedaan over de licenties van de zes profclubs Standard, Moeskroen, KV Oostende, Virton, Lommel en Roeselare.

De stopzetting is dus nog altijd niet officieel. Daar is, naargelang de bron, 50 of 80 procent van de stemmen voor nodig. Door de op til staande hervatting van de competitie in Duitsland, Zwitserland, Portugal en straks mogelijk ook Engeland lijkt het opnieuw beginnen geen utopie meer. Maar het dient gezegd: de competities zijn daar nog niet hervat. In Nederland en Frankrijk is het seizoen sowieso afgelopen.

Pro League-voorzitter Peter Croonen (links) en CEO Pierre François. Foto: ISOPIX

Tijdlijn

2 april - De raad van bestuur van de Pro League adviseert unaniem om de competitie in 1A stil te leggen en de stand na 29 speeldagen als eindstand te aanvaarden. België is het eerste land in Europa dat die princiepsbeslissing neemt.

6 april - De algemene vergadering die het advies moet bekrachtigen wordt een eerste keer uitgesteld, naar 15 april.

15 april - De algemene vergadering van de Pro League wordt een tweede keer uitgesteld, naar vrijdag 24 april. De clubs willen eerst de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad kennen.

21 april - De Nederlandse premier Mark Rutte verbiedt sportevenementen tot 1 september en maakt zo een einde aan het seizoen in Nederland.

24 april - De vergadering van de Belgische Nationale Veiligheidsraad loopt uit. De stemming wordt uitgesteld naar maandag 27 april.

27 april - De algemene vergadering van de Pro League komt samen, maar er wordt niet gestemd over het stopzetten van de competitie. Het blijft wachten op de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

30 april - De Franse competitie wordt definitief stilgelegd na een besluit van de Franse regering.

3 mei - Nog steeds geen advies van de Nationale Veiligheidsraad. De stemming over de stopzetting van de competitie wordt een vijfde keer uitgesteld.