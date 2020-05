Italiaanse regering geeft groen licht voor individuele trainingen in alle sporten

De Italiaanse regering heeft zondag groen licht gegeven voor een herneming van individuele trainingen in alle sporten en dat vanaf maandag, dus ook voor ploegsporten zoals het voetbal. De trainingssessies moeten doorgaan “achter gesloten deuren”.

Tot zondag gold dat in Italië de trainingen pas ten vroegste vanaf 18 mei mochten hervat worden in de ploegsporten, voor individuele sporten was dat al het geval vanaf maandag 4 mei.

Maar verschillende regio’s gaven zaterdag al speciale permissie aan de teamsporten, in het bijzonder de voetbalclubs, om trainingen op individuele basis vanaf maandag te hervatten in de trainingscentra.

“De sporters, al dan niet prof, actief in groepsdisciplines krijgen de toelating, net zoals alle burgers, om aan lichaamsbeweging te doen in publieke en private ruimtes. Daarbij moeten ze de regels omtrent social distancing en het verbod op samenscholing respecteren”, zo klinkt het bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Serie A ligt sinds 9 maart stil om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er staan nog twaalf speeldagen op het programma. Het is nog wachten op een beslissing van de regering over het al dan niet hernemen van de competitie. Woensdag verklaarde de Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora dat de kans op een hervatting van de Serie A steeds kleiner wordt.