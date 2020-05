Geen auto en toch zin in hamburgers van McDonald’s? Dan knutsel je er toch zelf één?

Een gezin uit Henegouwen heeft op een bijzonder creatieve manier gebruikgemaakt van de drive-through aan het McDonald’s-restaurant in La Louvière. Je wordt er enkel bediend als je met de wagen komt. Maar wat als je geen wagen hebt?

Afgelopen vrijdag hadden Nathalie Moermans (48) en haar dochters heel veel trek in frietjes en hamburgers van McDonald’s. Het goede nieuws: de drive-through van een McDonald’s-restaurant in La Louvière opnieuw open was. Het slechte nieuws: het gezin heeft geen wagen.

Bij McDonald’s word je in zo’n drive-through enkel bediend als je in een wagen zit. Kom te voet of met de fiets? Dan sturen ze je wandelen. Zeker in tijden van corona.

Om toch maar bediend te worden hebben Nathalie en haar dochters een creatieve oplossing bedacht. “We hadden net wat meubels gekocht en hadden de kartonnen dozen nog liggen”, vertelt Nathalie aan de telefoon. Dus heeft ze samen met haar dochters een ‘wagen’ in karton geknutseld. Ze doopten het voertuig de ‘McDo-Mobile’, incluis kenteken: ‘Covid-19’.

(Lees verder onder de foto’s)

Foto: Nathalie Moermans

Foto: Nathalie Moermans

“Aanvankelijk waren mijn dochters niet echt happig om met de geïmproviseerde ‘wagen’ naar buiten te gaan, ze wouden de aandacht niet trekken. Maar gezien de McDonald’s slechts 500 meter van onze deur is, heb ik ze toch kunnen overtuigen.”

Onderweg naar McDonald’s verliep alles vlot. Passanten en échte automobilisten smulden van het komische tafereel, maar eens bij het hamburgerrestaurant zag het er even naar uit dat het plan in duigen zou vallen want op de parking stond een politiecombi. De agenten vertrouwden het zaakje niet. “ Ze kwamen naar ons toe en vroegen ons wat we daar aan het doen waren. We hebben hen uitgelegd dat we naar de drive-in kwamen. Ze hadden niet gezien dat het een wagen was en dachten we sluikstorters waren. Toen ze het doorhadden, zijn ze in lachen uitgebarsten en hebben ze foto’s genomen van onze ‘wagen’.”

Eens aan het loket had de bediende achter het raam aanvankelijk ook niets door. “Pas toen we betaalden zag hij dat we niet in een echte wagen zaten. Hij heeft daarop zijn collega’s geroepen, ons gevraagd iets verder te ‘parkeren’ en twee minuten later stonden ze daar met onze bestelling.”

Blijkbaar kon iedereen de grap smaken dus. “Dat is het belangrijkste”, zegt Nathalie nog. “Zeker nu in deze rare tijden, kan het goed doen om een keertje goed te lachen.“