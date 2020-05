TUI laat 3.000 passagiers op Duits cruiseschip testen op corona: “Taxischip met enkel personeel”

Touroperator TUI laat 3.000 mensen aan boord van een in Duitsland gestrand cruiseschip testen op het coronavirus. Aan boord bevinden zich geen toeristen maar wel bemanningsleden en personeelsleden die TUI op het ‘taxischip’ had verzameld. Aan boord heeft iemand positief getest op het coronavirus.

Het cruiseschip “Mein Schiff 3” telt 2.899 bemanningsleden en personeelsleden van TUI zelf. De touroperator had de mensen op het schip verzameld om hen op die manier thuis te brengen omdat het onmogelijk is om in Europa van het ene land naar het andere te reizen.

De problemen aan boord van het gigantische ‘taxischip’ begonnen enkele dagen geleden toen de MS3 aanmeerde in Cuxhaven, in het noorden van Duitsland. Ondanks de veiligheidsmaatregelen, waren er toch zo’n vijftien bemanningsleden met griepachtige klachten. Een van hen testte vrijdag positief.

Het is nu volgens TUI de bedoeling om iedereen aan boord te testen. Maar ook wanneer iedereen negatief test, blijft het de vraag wat er nadien moet gebeuren. Het was namelijk de bedoeling dat alle bemanningsleden vanuit Cuxhaven op eigen kracht thuis moesten geraken. Maar gezien de reisbeperkingen die opgelegd zijn door het coronavirus, is het onzeker of elk bemanningslid naar zijn/haar land van herkomst zal kunnen doorreizen.