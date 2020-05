Aantal ziekenhuisopnames duikt onder symbolische grens van 100: “Met zulke cijfers kunnen we de winkels openen op 11 mei”

Zowel het aantal nieuwe overlijdens als het aantal ziekenhuisopnames dook afgelopen weekend onder de symbolische grens van honderd. Kunnen we stilaan zeggen dat we het virus onder de knoet krijgen? “Dit is niet het moment voor euforie”, waarschuwt viroloog Marc Van Ranst. “Maar met de huidige curve kunnen we de winkels openen op 11 mei.”