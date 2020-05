Kate Middleton vertederd door pasgeboren baby tijdens virtueel bezoekje aan materniteit: “Hij is zo lief”

De hertogin van Cambridge Kate Middleton bracht onlangs een virtueel bezoekje aan een materniteit om te horen hoe het is om te bevallen tijdens de lockdown. Tijdens een gesprek met kersverse ouders ontmoette ze baby Max, die pas zestien uur oud is. “Hij is zo lief”, aldus de hertogin, die vermoedde dat de mama uitgeput is na de bevalling. Met de video gaf de vrouw van prins William het startschot voor de week van de mentale gezondheid.