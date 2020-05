Harley Davidson-fanaat Frank (62) overleden aan coronavirus: “Hij had nog zo veel grote plannen”

Opwijk -

Frank Vande Voorde (62) uit Opwijk is zaterdag bezweken aan de gevolgen van Covid-19. Hij lag gedurende ruim vijf weken in coma. Vande Voorde was de trotse bezitter van een Harley Davidson. Hij was deelnemer aan de jaarlijkse bourgondische motorrondrit ter nagedachtenis van bakker Bart die op 44-jarige leeftijd in een verkeersongeval om het leven kwam.