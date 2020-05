Hier moeten leerlingen hun eigen speelgoed meenemen naar de opvang: “Moet mijn kleuter zich de hele dag met hetzelfde bezighouden?”

Sint-Lievens-Houtem -

Ook heel wat scholen in de Denderstreek zijn hard aan het werk om op 18 mei weer gedeeltelijk open te kunnen gaan. Onder andere in de gemeenteschool De Zonnevlier in Vlierzele moet ook de werking van de opvang op school hertekend worden. Zo moeten de kinderen een stuk speelgoed meenemen van thuis waarmee ze de hele dag moeten spelen. Een voorstel dat niet alle ouders kunnen smaken.