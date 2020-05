Ruim een maand nadat Claire Helman van Ticano overleed aan een hartfalen, is haar man Norbert Lammens overleden aan corona. Samen stonden ze aan de wieg van kledingzaak Ticano langs de Meensesteenweg. “Ik ga het levenswerk van mijn ouders verder zetten”, zegt hun dochter Tina.

Boetiek Ticano, gespecialiseerd in grote maten, is sinds 1992 langs de Meensesteenweg in Roeselare gevestigd. Oprichters Norbert Lammens en Marie-Claire Helman werkten zich uit de naad om de kledingzaak ...