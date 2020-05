Autobestuurder belandt in gracht na verkeersagressie

Deinze / Zulte - Een 56-jarige autobestuurder uit Deinze belandde zondagnamiddag na een zwaar geval van verkeersagressie met zijn personenwagen in de gracht op de Rijksweg N43 in Machelen.

Een 56-jarige autobestuurder uit Deinze belandde zondagnamiddag na een zwaar geval van verkeersagressie met zijn personenwagen in de gracht op de Rijksweg N43 in Machelen.Gelukkig liep de man als bij wonder geen noemenswaardige letsels op. Hij had wel pijn in het hoofd en zou nog een dokter raadplegen. De schrik zat er bij de man wel in. Toen de Deinzenaar met zijn wagen richting Olsene reed, werd hij voor het kruispunt van de Rijksweg en de Dorpsstraat in Machelen al tot drie keer toe bijna van de weg geduwd door een achteropkomende wagen die hem op alle mogelijke manieren trachtte voorbij te rijden.

Eenmaal de verkeerslichten voorbij werd de onbekende bestuurder nog iets agressiever en duwde de wagen van de Deinzenaar in de grasberm en gracht. Dat gebeurde aan de overkant van het autocarbedrijf Keolis. Daarbij slalomde de wagen tussen de boompjes, die de weg afboorden, over het fietspad heen. Op het moment dat de agressieve chauffeur zijn voorganger in de gracht zag liggen, reed hij in volle vaart weg. Een getuige kon de nummerplaat noteren. De politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem zal dit geval van verkeersagressie verder onderzoeken.