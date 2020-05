De beste Portugese wijn is gemaakt door een Belg. William Wouters, vijftien jaar geleden uitgeweken naar het land van zijn vrouw, heeft met zijn wijn Nossa 96 op 100 gekregen in de toonaangevende wijngids van Robert Parker. Dat is een unicum.

Vinhos Doidos, zo heet het wijnbedrijfje van William Wouters en zijn vrouw Flipa Pato. Het is gelegen in Ois do Bairro, centraal in Portugal. Dat zijn rode wijn Nossa 96 op 100 kreeg van de wereldvermaarde ...