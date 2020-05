Ziekenfondsen zullen samen met callcenter contact tracing doen in Brussel

Brussel - De vijf ziekenfondsen van ons land zullen samen met het callcenter N-Allo de contact tracing in het Brusselse Gewest uitvoeren. Ze doen dit op vraag van de Brusselse regering, die opdracht kreeg van de Nationale Veiligheidsraad om dit complexe initiatief mogelijk te maken. Dat melden de ziekenfondsen zondagavond in een gemeenschappelijke persmededeling.

Maandag start een testperiode. Dat moet ervoor zorgen dat de contact tracing operationeel is tegen de volgende stap in de versoepeling van de quarantainemaatregelen, op maandag 11 mei, aldus de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Socialistische Mutualiteit, de Christelijke Mutualiteiten, de Neutrale Ziekenfondsen en de Liberale Mutualiteit.

Het gaat volgens de ziekenfondsen om een immens complexe operatie die uitgevoerd moet worden op extreem korte termijn. De inbreng van de ziekenfondsen zal evolueren met de tijd: naarmate de normale activiteiten weer op gang komen, worden de werknemers van de ziekenfondsen geleidelijk aan vervangen door andere personen, luidt het.

Concreet moeten de callcenteragenten de besmette mensen opbellen en hun recente contacten in kaart brengen. Daarna nemen ze contact op met de mogelijk besmette mensen, om aanbevelingen te verstrekken over de gepaste acties. Op die manier helpen ze de patiënten en hun contacten om de risico’s te drukken en zichzelf en hun omgeving te beschermen. De meeste medewerkers zullen hun taken telefonisch afhandelen, maar er zijn ook “veldwerkers”. Die leggen een bezoek af bij mensen in complexe situaties of bij mensen niet of moeilijk per telefoon bereikbaar zijn.