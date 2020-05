Christiaan (34) zit al maandenlang vast op zee: “Geen social distancing, en toch is dit veiliger dan vasteland”

Gent -

Terwijl het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, dobbert Gentenaar Christiaan De Beukelaer (34) al maandenlang rond op zee. In een zeilboot waar geen sprake is van social distancing. Een nachtmerrie voor velen, maar de avonturier blijft ijzig kalm. “Je beseft plots hoe weinig je nodig hebt.”