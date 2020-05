Huurling Dejan Joveljic lovend over periode bij Anderlecht: “Eén van de grootste clubs ter wereld”

Anderlecht zocht afgelopen winter lang naar een spits. In extremis werd Dejan Joveljic (20) op huurbasis weggehaald bij Eintracht Frankfurt. Door het vroegtijdig stoppen van de competitie staat de teller slechts op vijf optredens en één doelpunt, maar desondanks is de Servische spits in de wolken met zijn passage bij paars-wit.

Joveljic is bij Anderlecht ondertussen opnieuw aan het trainen in kleine groepjes. “Het voelt geweldig”, zegt hij op de website van moederclub Frankfurt. “De onderbreking kwam op een slecht moment, want we waren goed bezig en hadden drie keer op rij overtuigend gewonnen. We blijven geduldig en hopen dat het seizoen nog doorgaat.”

Joveljic werd pas op de laatste dag van de transfermarkt aangetrokken, maar op die korte tijd heeft hij het al helemaal naar zijn zin in onze hoofdstad. “Van alles wat ik tot nu toe heb gezien, kan ik zeggen dat Anderlecht één van de grootste clubs ter wereld is. De omstandigheden zijn fantastisch, de club is als een familie en de stad is mooi. Ik heb het naar mijn zin.”

Joveljic (r.) arriveerde samen met Pjaca. Foto: Photo News

Anderlecht bedong geen aankoopoptie. Als de competitie wordt stopgezet, is de kans groot dat Joveljic zijn laatste minuten in het paars-witte shirt er al heeft opzitten. Maar daarover wil de aanvaller niet te ver uitweiden. “Ik ben momenteel een speler van RSC Anderlecht en zal mijn best doen voor de club zolang ik hier ben. Hoelang dat is, zullen we moeten zien. Ik heb bijna elke dag contact met Frankfurt. De relatie is geweldig.”

In België kon Joveljic zich verder ontwikkelen na enkele moeilijke maanden in Duitsland. De Jupiler Pro League viel in de smaak bij de jonge spits, net als de samenwerking met Vincent Kompany. “Hij is een groot voetballer. Het is moeilijk om hem te passeren, gelukkig speel ik met hem en niet tegen hem. Op training probeer ik hem wel in de wind te zetten. Anderzijds is het een fijn gevoel om voor hem te spelen en te weten dat hij achter je staat. Hij is uitzonderlijk, als mens en als speler”, besluit de aanvaller.