Geen coronaquarantaine voor Belgische en andere Europese reizigers naar Frankrijk

Frankrijk legt geen coronaquarantaine op aan reizigers uit België en andere landen van de Europese Unie, ongeacht hun nationaliteit. De verplichting om je de eerste veertien dagen na aankomst af te zonderen, zal ook niet gelden voor mensen die aankomen uit Groot-Brittannië en landen van de Schengenzone, zo heeft het Elysée zondag bekendgemaakt.

Oorspronkelijk was de Franse regering van plan voor reizigers uit alle landen een dergelijke quarantaine op te leggen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, melden Franse media. Minister Olivier Veran van Volksgezondheid had de verplichte zelfisolatie voor mensen zonder ziekteverschijnselen zaterdag aangekondigd in het kader van het wetsontwerp op de verlenging van de noodtoestand inzake gezondheid.

Nog volgens het Elysée zullen de modaliteiten voor Fransen of Europanen die uit een andere zone komen dan de Europese Unie of Groot-Brittannië of Schengen de komende dagen bekend worden.