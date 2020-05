Royaal loon en twee functies: Roberto Martinez wordt machtigste man in ons voetbal

Roberto Martinez (46) wordt met zijn nieuw contract als bondscoach meteen één van de best betaalde en machtigste mannen in het Belgisch voetbal. De Spanjaard zal 3 miljoen euro per jaar opstrijken en blijft zowel bondscoach als technisch directeur.

Vincent Kompany en Simon Mignolet, zij verdienen mogelijk nog meer dan de ongeveer drie miljoen euro per jaar die Martinez tot 31 december 2022 in dienst van de Belgische bond zal opstrijken. Nooit verdiende een bondscoach zoveel geld, nooit kreeg hij ook zoveel macht. In het nieuwe contract van Martinez is immers ook opgenomen dat hij technisch directeur wordt. Het is een functie die hij sinds het vertrek van Chris Van Puyvelde naar China anderhalf jaar geleden ook al uitoefende. Nu is het ook in een contract gegoten en het verantwoordt ook een beetje zijn hoog salaris.

Dat betekent dat Roberto Martinez de toekomst van ons voetbal kan uittekenen, van de jeugdploegen over de beloften tot uiteraard de A-ploeg. Hij heeft het laatste woord over de aanstelling van de coaches en zal ook evalueren hoe er gewerkt wordt met de beste spelers uit de nationale jeugd. De dubbele baan leidt tot de dubbelzinnige situatie dat hij ook mee over zijn eigen ontslag kan beslissen en zijn opvolger kan aanduiden.

Het wordt wel een relatief drukke periode voor de bondscoach. Tot het einde van zijn contract staan er twee toernooien op het programma: het EK in juni-juli 2021 en het WK in november-december 2022. Ondertussen moet ook de voorronde van de Nations League in september, oktober, november en de WK-voorronde vanaf maart 2021 worden afgewerkt.

In het contract is ook een opstapclausule opgenomen. Als er een club met een lucratief en sportief interessant voorstel komt aankloppen, kan de bondscoach mits het betalen van een vergoeding ook nog altijd opstappen.

Corona

De voetbalbond en Martinez willen nog niet reageren omdat het contract nog niet is getekend, maar alle partijen gaan ervan uit dat dit op heel korte termijn zal gebeuren, als de laatste ‘technische fiscaliteit’ is afgewerkt.

Het contract kwam tot stand na onderhandelingen tussen CEO Peter Bosschaert en Jesse De Preter, de makelaar van Roberto Martinez. Hoewel de contractverlenging al weken geleden werd aangekondigd, liep ze vertraging op omdat De Preter twee weken te bed lag met een coronabesmetting.

