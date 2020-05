Paul Conway, de nieuwe sterke man van KVO, onthult zijn plannen: “Wij brengen het wetenschappelijk voetbal naar Oostende”

Hij is geen dromer, geen showman: normaal blijft de Amerikaanse investeerder Paul Conway (50) erg discreet. Maar nu hij KV Oostende overneemt samen met zakenpartner Chien Lee , wil de grote baas van Pacific Media Group toch eens zijn plannen verduidelijken. Niet toevallig op de dag dat KVO voor het BAS verschijnt om zijn proflicentie te verwerven. “Geloof me: wij worden de meest interessante investeerders in het Belgische voetbal.”

Jürgen Geril