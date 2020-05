Werkgevers en werknemers zijn er klaar voor, maar is de overheid dat ook?

Tot ’s avonds laat was Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) nog aan het onderhandelen met de externe partner die de ‘contact tracers’ moet zoeken. Die “coronaspeurders” moeten dan nieuwe besmettingen in kaart brengen en zo helpen de situatie onder controle te houden. 1.200 hebben we er nodig tegen begin volgende week.