Dealers zetten Brugse Poort op stelten: “Mensen voelen zich genegeerd. Dat wreekt zich”

Gent -

De sfeer in de Brugse Poort wordt grimmig. Na twee ernstige vechtpartijen in even veel dagen maken bewoners zich boos op het ‘gedoogbeleid’ van het stadsbestuur tegenover het drugsprobleem in hun wijk. Ze voelen zich genegeerd. De lockdown en de ramadan waren de spreekwoordelijke druppel. “Op normale dagen zijn er twintig dealers, geconcentreerd in de Bevrijdingslaan. Nu zijn dat er dertig of veertig.”