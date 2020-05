Voor sommigen wordt het een blij weerzien, anderen kijken met bang hart naar heropstart: 150.000 Vlamingen gaan opnieuw aan de slag

Bijna 20 procent van de werkende Belgen werd sinds midden maart volledig of gedeeltelijk op technische werkloosheid gezet. Goed voor zo’n 900.000 Belgen. Daar komt vandaag verandering in. Voka berekende dat zo’n 150.000 vlamingen opnieuw aan de slag gaan, op minstens anderhalve meter van elkaar. Want samen met enkele andere maatregelen blijft social distance de basisregel. Voor sommigen lijkt het een eerste schooldag en zal het een blij weerzien zijn met collega’s, anderen kijken eerder met een bang hart naar de heropstart zolang er geen geneesmiddel is tegen corona.