Israëlische makelaar Udi Schochatovitch weg bij Lommel, maar vinden de Limburgers ook het nodige geld?

De Israëlische makelaar Udi Schochatovitch heeft afstand genomen van de negentig procent aandelen die hij in Lommel had. Medeaandeelhouder Rudi Vandeput deed hetzelfde met zijn tien procent. Daarmee heeft de club uit 1B een eerste horde genomen om donderdag zijn licentie te halen voor het BAS.

De Licentiecommissie struikelde over het feit dat spelersmakelaars aan de touwtjes trokken bij de Limburgers. Een tweede belangrijke horde om een proflicentie te halen, zijn de financiële garanties. Er staat een vzw lokale mensen klaar om de club over te nemen, maar een nieuwe buitenlandse partner is nodig om de schulden (600.000 euro) aan te zuiveren en nieuwe investeringen te doen. Een doorstart in Eerste Amateur behoort ook tot de mogelijkheden.