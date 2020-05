J.K. Rowling steekt onhandige Geens hart onder de riem

Het ging niet zonder slag of stoot voor Koen Geens (CD&V). De vicepremier probeerde bij een naaiatelier een zelfgemaakt mondmasker op te zetten. Wat de nodige slapstick opleverde. “Ik denk dat mijn oren te groot zijn”, liet hij zich laconiek ontvallen.

Geens staat in voor de verdeling van stoffen mondmaskers en heeft zich daarom achter de naaiacties gezet. In een ideaal scenario had hij dus iets eleganter dat masker opgezet. Het filmpje ging onmiddellijk viraal. Waarop Geens steun kreeg uit onverwachte hoek. J.K. Rowling, de auteur van de Harry Potter-boeken, tweette haar steun voor de Belgische minister. “Dit is precies wat ik zou doen, zeker als ik gefilmd word. Ik ben vreselijk onhandig met die dingen, het angstzweet zou mij uitbreken. Doe het niet verkeerd aan, doe het niet verkeerd aan, zou ik denken. Om uiteindelijk onvermijdelijk te eindigen met een blinddoek.”(agy)