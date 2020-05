coronatelex

Vanaf vandaag mogen we in ons land weer een korte autorit maken om te gaan joggen, wandelen of golfen. Het is wel niet de bedoeling er een daguitstap van te maken.

De Britse regering had een noodplan klaarliggen voor het geval premier Boris Johnson zou sterven aan het coronavirus. Vorige maand moest hij worden opgenomen op intensieve zorg. “De dokters hadden allerlei regelingen over wat ze moesten doen als het slecht zou aflopen. Het moeilijkste moment kwam toen het fiftyfifty was of ze een buis in mijn luchtpijp moesten steken of niet. Toen werd het een beetje ...”, zei hij in een interview met The Sun.

Frankrijk wil bepaalde groepen buitenlanders die zich aan de grens melden, twee weken in quarantaine zetten. Als ze dan besmet blijken, moeten ze volledig geïsoleerd worden. Over welke buitenlanders het gaat, wordt later pas bepaald. De regels zouden van kracht worden vanaf 11 mei.

Voor wie corona-ouderschapsverlof opneemt tussen 1 mei en 30 juni, wordt de premie opgetrokken met 25 procent. Zaterdagavond heeft de federale regering dat beslist, zegt minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V).

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) speelt met het idee de overuren in de zorgsector belastingvrij te maken, ook al is dat een federale bevoegdheid. Jambon is bereid om met de federale overheid te praten als die die factuur niet wil dragen, zegt hij.

In het Verenigd Koninkrijk zijn er steeds meer gezinnen die bij de voedselbanken moeten aankloppen omdat ze door de coronacrisis geen inkomen meer hebben. Dat merken de liefdadigheidsinstellingen. Scholen geven ouders wel voedselvouchers – 30 pond (33 euro) per week – waarmee ze in de supermarkt kunnen betalen, maar de prijzen zijn door de crisis zodanig gestegen dat dat niet veel uithaalt.(frp)