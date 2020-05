Anderlecht schuift Renders en Congolees bondscoach opzij

Bij Anderlecht wordt opnieuw afscheid genomen van een aantal mensen. Het gaat onder meer om Daniël Renders (64), één van de laatste overblijvers van het Vanden Stock-tijdperk. Renders werkte al sinds 2000 voor RSCA, waar hij beloftentrainer was en T2 van Broos, Vercauteren en Jacobs. Daarna was Renders scout en bekommerde hij zich om uitgeleende jongeren. Zijn contract liep af in juni, maar nu wordt hij vroegtijdig met pensioen gestuurd.

Daarnaast ontsloeg paars-wit Christian N’Sengi (59). Die werkte voor de jeugd van RSCA, maar was ook Congolees bondscoach. N’Sengi is de man die Mbokani, Mpoku, Mbemba... oproept voor de Congolese nationale ploeg. De Belgische Congolees werkt ook voor de Vanden Stockfoundation, het liefdadigheidsproject voor Brusselse jongeren.(jug)