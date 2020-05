FC Köln roept Birger Verstraete op het matje

Birger Verstraete (26, foto) heeft zich zondag moeten verantwoorden bij zijn club FC Köln. CEO Alexander Wehrle en sportief directeur Horst Heldt ontboden de Belgische middenvelder na een interview dat Verstraete had gegeven aan VTM. Daarin had hij vraagtekens geplaatst bij de beslissing van de club om de groepstrainingen aan te houden zoals gepland ondanks drie positieve coronagevallen vorige week. Twee spelers en een kinesist, die Verstraete onder handen heeft gehad, testten positief op het virus.

“Het interview werd overgenomen door Duitse media en gaf de indruk dat FC Köln het niet nauw neemt met de gezondheidsmaatregelen. Die indruk is verkeerd”, laat de club weten. “De groepstraining wordt enkel hervat indien iedereen een tweede keer negatief test. De drie mensen die positief testten, zijn in quarantaine geplaatst.” Verstraete was onder meer bezorgd omdat zijn vriendin een voorgeschiedenis met hartproblemen heeft.(bla)