Weer geen beslissing over stopzetting competitie

De Algemene Vergadering van de Pro League die voor vandaag was voorzien, wordt andermaal uitgesteld. Dat is al de vierde keer. De profclubs wilden stemmen over de stopzetting van de competitie 2019-20. Het is nu de bedoeling om op 15 mei te stemmen.

De Pro League wil nog geen beslissing nemen alvorens de Nationale Veiligheidsraad zijn maatregelen met betrekking tot voetbalwedstrijden bekendmaakt. Bij een voortijdige stopzetting van de competitie op eigen initiatief hangt de clubs immers een claim van de tv-rechtenhouders van 23 miljoen euro boven het hoofd. Dat kan voor enkele clubs de doodsteek betekenen.

“De Pro League heeft alle begrip dat er in deze eerste fase van de exitstrategie andere prioriteiten waren en zijn dan sport in het algemeen en het professioneel voetbal in het bijzonder. Wij hopen desalniettemin snel duidelijkheid te kunnen krijgen”, klinkt het in een communiqué.

De Nationale Veiligheidsraad beslist in principe komende woensdag over hoe het verder moet met het profvoetbal. Op 15 mei zal ook het BAS alle uitspraken over de licenties van de zes profclubs Standard, Moeskroen, KV Oostende, Virton, Lommel en Roeselare hebben gedaan. De stopzetting van de competitie is dus nog altijd niet officieel. Ook over de manier waarop de competitie er volgend seizoen zal uitzien – 16, 18 of 20 clubs – is nog geen duidelijkheid. Dat staat allemaal op de agenda voor vrijdag 15 mei. (bla, lvdw)