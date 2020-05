De Wever wil weer met PS aan tafel, maar veegt hen wel mantel uit

Zoals het nu is, kan het volgens Bart De Wever niet verder. Sophie Wilmès (MR) mag dan nog haar best doen, “ze rijdt op een kreupel paard”, zegt hij. Haar minderheidskabinet is geen oplossing. Meteen geeft hij te kennen dat hij bereid is om weer met Magnette rond de tafel te zitten. Maar heel optimistisch is De Wever daarover niet. “Wil PS aan tafel? Ik denk van niet. Ik heb de indruk dat die partij het federale niveau opgegeven heeft.” Van zijn kant ziet hij ook weinig heil in de recepten van Magnette. “Meer belastingen, hogere uitkeringen, een staatsgeleide economie. Daar pas ik voor.”

De Wever rekent nu vooral op “Vlaamse veerkracht” om door de crisis te komen. Hij herhaalt het op tv wel vijf keer als was het een verkiezingsslogan. En die Vlaamse veerkracht zou het best tot zijn recht komen in een confederale staat, voegt hij er nog aan toe. (blg, agy)