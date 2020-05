“Brusselse handelaars zullen terugval toerisme nog lang voelen”

Brussel - De handelaars en winkels in Brussel worden hard getroffen door de lockdown en de gevolgen van de toeristische terugval in de hoofdstad zullen voor hen nog lang voelbaar zijn. Dat zeggen onderzoekers van de Franstalige vrije universiteit van Brussel (ULB) in een nieuwe uitgave van Brussels Studies.

In de hoofdstad is de distributiesector belangrijk. Met zowat 20.700 verkooppunten (cijfers uit 2017) zorgt ze voor 61.000 voltijdse jobs of 9 procent van alle jobs in het Brussels gewest. Van die jobs gaan er zeven op de tien naar laaggeschoolden die bovendien meestal uit Brussel zelf komen.

De auteurs van de studie menen dat het toerisme- en handelsbeleid te afzonderlijk van elkaar worden gevoerd. Nu wordt er van uitgegaan dat het toerisme de handelaars ten goede komt en niet omgekeerd, terwijl handelaars wel degelijk bijdragen aan het toeristisch ecosysteem van de stad.

De studie raadt voor de handel in de hoofdstad aan om meer in te zetten op stabiele klantenstromen, zoals de eigen inwoners en de pendelaars.