Maar liefst twintig procent van de phishingmails speelt in op coronavirus, Fefelbin start campagne

Maar liefst 20 procent van de phishingmails die dezer dagen in ieders mailbox belanden, speelt in op het coronavirus. Steeds meer mensen voelen zich door die mails ook minder veiling online. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Febelfin. De bankenfederatie lanceert maandag daarom een campagne tegen phishing.

Door de gesloten winkels tijdens de lockdownperiode wordt veel meer online besteld en gebeurt ook bankieren veeleer online. Mensen zijn dus veel meer dan voor de coronacrisis digitaal aanwezig, en daar proberen cybercriminelen misbruik van te maken. Verhoogde activiteit op het internet bij mensen die dat anders minder gebruiken, is het ideale scenario voor phishing, internetfraude waarbij persoonlijke gegevens misbruikt worden. Google detecteert wereldwijd dagelijks 18 miljoen phishing- en malwaremails over corona.

Onveiligheidsgevoel is groot

Het onveiligheidsgevoel online neemt daarom bij veel mensen toe. Een bevraging van onderzoeksbureau Indiville in opdracht van Febelfin, afgenomen tussen 7 en 10 april bij 1.183 respondenten, laat zien dat vier op tien Belgen zich online minder veilig voelen sinds het uitbreken van de pandemie. 39 procent verklaart afgelopen maand een phishingbericht te hebben ontvangen.

Opvallend is dat 18- tot 34-jarigen het minst voorzichtig zijn. Ook bedrijven blijven niet gespaard. Medewerkers uit de departementen management, financiën en sales klikken het vaakst door op phishingmails.

Nieuwe campagne

Vanaf 4 mei loopt een nieuwe campagne tegen phishing. Onder anderen Leah Thys en Thomas Vanderveken leenden hun gezicht aan de phishingcampagne. Lenen is het juiste woord aangezien Febelfin een beroep deed op deepfaketechnologie. De hoofden van Leah Thys en Thomas Vanderveken werden via artificiële intelligentie kunstmatig in de campagne geplakt. Het resultaat is compleet fake, net zoals de vraag van een bank om je codes online te delen.

