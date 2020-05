Zwitserse farmareus Roche lanceert “voor 99,8 procent onfeilbare” immuniteitstest ook in ons land

De Zwitserse medicijnenmaker Roche heeft groen licht gekregen voor het lanceren van een serologische test om Covid-19-antilichamen te detecteren. “De test is voor 99,8 procent accuraat”, meldt het bedrijf maandag in een persbericht. De test is ook beschikbaar in ons land.

Serologische tests zijn essentieel om met terugwerkende kracht op te sporen wie besmet geweest is met het SARS-CoV-2-virus en daar antilichamen tegen aangemaakt heeft. Er zijn immers heel wat mensen die besmet zijn maar daar geen enkel symptoom van vertonen. De immuniteitstests kunnen ook gebruikt worden als prioritaire screening van risicogroepen of van zorgpersoneel. Voor die laatste categorie kan het geruststellend zijn als er antilichamen aanwezig zijn in het bloed.

Roche maakt maandag bekend dat het al begonnen is met de verdeling van de tests aan laboratoria in landen die de CE-markering aanvaarden, waaronder België. Er zullen maandelijks tientallen miljoenen van die tests geproduceerd worden. Volgens Severin Schwan, CEO van de farmareus, zijn de tests quasi onfeilbaar: ze zijn voor 99,8 procent accuraat, klinkt het, wat enorm is voor dergelijke tests.

“Onze beste wetenschappers hebben de voorbije weken en maanden de klok rond gewerkt aan een betrouwbare antilichaamtest om de pandemie mee te bestrijden”, zegt Thomas Schinecker, CEO van Roche Diagnostics. “We willen de labo’s helpen om zorgverleners en hun patiënten snelle, accurate en betrouwbare testresultaten te bezorgen.”

De antilichamen worden via het bloed opgespoord. Het resultaat van de test kan al na 18 minuten bekend zijn.