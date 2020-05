Versoepeling van coronamaatregelen laat zich niet voelen op de weg: drukke ochtendspits blijft uit

Ondanks een eerste versoepeling van de coronamaatregelen bleef het maandag zeer rustig op de Vlaamse snelwegen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “We hebben de algemene indruk dat het toch wat drukker was, maar de situatie is nog steeds niets in vergelijking met de situatie voor coronatijden”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

De structurele ochtendfiles, die normaal gezien gemiddeld 160 kilometer bedragen, bleven maandag opnieuw uit. Bij de gewoonlijke filepijnpunten op de E40, E313 en E314 was het ‘s ochtends vlot rijden.

In totaal was er 30 kilometer file op de Vlaamse snelwegen rond 8 uur. Ter hoogte van de werkzaamheden voor de renovatie van het viaduct in Gent-Brugge ontstond er kort een file door de extra drukte. Op de Antwerpse ring richting de Kennedytunnel en op de E17 richting de Kennedytunnel was het daarnaast even aanschuiven ter hoogte van de werkzaamheden van de Oosterweelverbinding. Na 7 uur werd ook de verbindingslus van de Brusselse binnenring richting de A12 kort afgesloten nadat er een auto uit de bocht was gegaan.