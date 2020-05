“Noteer met wie je in contact komt”: Emmanuel André geeft goede raad nu coronamaatregelen versoepeld zijn

Hou een lijst bij van de mensen waarmee u vanaf vandaag contact hebt. Dat is de goede raad van Emmanuel André, gewezen interfederaal woordvoerder. “Als u dan ziek wordt, is het veel makkelijker om die mensen in te licht”, schrijft hij op Twitter. Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry en UGent-rector Rik Van de Walle treden hem bij.

De eerste fase van de versoepeling van de coronamaatregelen is maandag ingegaan. Heel wat bedrijven zijn opnieuw opengegaan, waardoor er meer mensen hun kot verlaten en weer in contact komen met collega’s en/of klanten. Die toenemende contacten vergroten het risico op nieuwe besmettingen met het coronavirus, en daarom laat gewezen interfederaal woordvoerder Emmanuel André van zich horen.

“Maak er een gewoonte van de naam en het telefoonnummer te noteren van mensen waarmee u dicht contact hebt gehad”, schrijft André, die nu hoofd is van de werkgroep rond ‘contact tracing’, op Twitter. “Op die manier kunnen die mensen adequater ingelicht worden als u ziek wordt.”

Dès demain, prenez l’habitude de prendre note des personnes avec qui vous avez des contacts rapprochés, y compris leur numéro de téléphone. De cette façon, au cas où vous tombez malade, ces personnes pourront recevoir un accompagnement adéquat... #TousEnsemble — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) May 3, 2020

Ook Rik Van de Walle, rector van de UGent, vraagt zich af of we onze contacten niet beter kunnen bijhouden. “Als we ‘contact tracing’ ernstig willen nemen, hebben we er dan geen baat bij om aan het einde van iedere dag snel neer te schrijven met wie we die dag in contact kwamen?”, vraagt hij op Twitter. “Just in case, zodat het blad niet leeg is als de vraag komt.” Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry antwoordt er dat ook hij zijn contacten bijhoudt via zijn agenda. “En locatiegeschiedenis bijhouden via Google Maps”, voegt hij er nog aan toe.

Als we 'contact tracing' ernstig willen nemen, hebben we er dan geen baat bij om aan het einde van iedere dag snel neer te schrijven met wie we die dag in contact kwamen? Just in case, zodat het blad niet leeg is als de vraag komt. Zeer goed, goed, mja-, slecht, barslecht idee? pic.twitter.com/O4qg81knFE — Rik Van de Walle (@rvdwalle) May 4, 2020

