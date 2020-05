Banken dicht door corona, dus slaan oplichters hun slag: hierop moet je letten

Je hebt snel centen nodig. Maar door het coronavirus kan je maar geen afspraak krijgen in de bank. Dan riskeer je al snel in de val van oplichters te trappen.

Ze stellen zich voor als betrouwbare kredietverleners, beloven je dezelfde dag nog geld en zijn met hopen: oplichters die misbruik willen maken van de coronacrisis. “Ze bieden ook een lage rentevoet, een flexibele looptijd en vragen geen bewijs van inkomen. Let hiermee op want dit is een gekende vorm van oplichting”, zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie.

Dit soort oplichting is vaak gericht op mensen die dringend geld nodig hebben en geen krediet meer krijgen bij een vergunde kredietgever of die liever online en anoniem een lening afsluiten.

“Ga je in op hun aanbod, dan krijg je de vraag om bepaalde bedragen te betalen op een (al dan niet Belgische) bankrekening of via een geldtransfer van een niet-bankinstelling.“

Na de betaling van die administratieve kosten of dossierkosten, er bestaan verschillende trucs, laten de frauduleuze kredietverstrekkers niets meer van zich horen. “Daardoor is het onmogelijk of zeer moeilijk om je geld te recupereren. In sommige gevallen gaan de oplichters zelfs nog verder en vragen ze je – na de eerste betaling – om verschillende extra bedragen te storten voor zij jouw lening kunnen uitbetalen op je rekening. Wie erop ingaat is gezien.”

Hallo

Als u in de problemen als gevolg van de crisis en je bent nu de berg van de schulden, willen we u helpen veel.

Ik heb een kapitaal van 8.950.000 euro die ik met jou kan uitgeven. U een lening afsluiten vanaf 5.000 euro.

Als u geïnteresseerd bent of meer wilt weten,

e-mail: wendy.XXX@hotmail.com

Dit is het soort van mails dat oplichters versturen. Foto: rr

Hoe loop je niet in de val?

“Kijk op de lijst van vergunde kredietgevers of in het register van bemiddelaars in consumentenkrediet. Kun je de organisatie niet terugvinden, dan gaat het wellicht om oplichters”, zegt de FOD Economie.

In 2017 kreeg de federale politie 30 klachten van slachtoffers die een lening wilden aangaan maar die er uiteindelijk een hoop geld aan verloren zijn. In 2018 waren er 55 slachtoffers en vorig jaar 56. “Ondanks alle waarschuwingen blijven mensen er toch intrappen”, zo luidt het.

Daarom geven de FOD Economie en de federale politie de raad om niets te betalen zolang het bedrag van de lening niet op je rekening staat. De dossierkosten en de kosten van het krediet moeten in het jaarlijks kostenpercentage zijn opgenomen en kunnen deel uitmaken van de maandelijkse aflossingen.

“Deel geen persoonsgegevens mee als je niet zeker bent van de identiteit van de kredietgever. (ondernemingsnummer, adres, maatschappelijke benaming, …). Een vergunde kredietverstrekker stelt ook altijd vragen over jouw financiële situatie. Hij moet zeker zijn dat je het geleende bedrag wel zal kunnen terugbetalen.”

Let ook op het taalgebruik van de kredietverstrekker. Vaak zijn de mails in gebrekkig Nederlands of Frans opgesteld. Omdat het teksten zijn die vertaald zijn met een computer. Een correcte kredietverlener zorgt dat alles keurig op papier staat. Zonder fouten.

“Heb je je toch laten verleiden tot betalen? Maak dan een melding bij het meldpunt van de FOD Economie en dien een klacht in bij de lokale politie”, klinkt het nog.