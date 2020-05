Vriendinnen van Julie Van Espen delen jaar na haar dood filmpjes van zingende Julie: “Ze geeft ons vandaag nog kracht”

Antwerpen - De vriendinnen van Julie Van Espen hebben maandag, precies één jaar na de feiten, een reeks filmpjes en foto’s gedeeld van de vorig jaar vermoorde Antwerpse. “Zij heeft ons intens leren genieten”, staat in de begeleidende tekst.

Julie Van Espen die My favourite things uit The sound of music zingt, breed lacht tijdens het fietsen wanneer ze een bekende passant ziet of gewoon gek doet: de filmpjes die maandag gedeeld worden op de Instagram-pagina Julie Van Espen’s life tonen haar zoals ze de voorbije dagen veelvuldig beschreven is door haar familie en vrienden: als een brok enthousiasme en vrolijkheid.

“Julie, voluit levend, één met de natuur en altijd een lach op haar gezicht, met haar fiets als grootste vrijheid. Zij heeft ons leren intens genieten van de natuur en van elkaar. Ook vandaag geeft ze ons nog altijd de kracht om dit verder te zetten en anderen te inspireren”, staat erbij geschreven.

Maandag deelden de vriendinnen van Julie ook al een brief om haar te eren. Over Steve Bakelmans (40), haar moordenaar, wordt daarin met geen woord gerept omdat de boodschap positief moest zijn, zoals Julie altijd in het leven stond. “Onze realiteit wortelt zich sinds die dag in een tijdsbesef dat maar kan omschreven worden als een wereld ‘voor Julie’ en een wereld ‘na Julie’. Dat manifesteert zich nog elke dag. Toch was er iets heel bijzonders aan jouw verlies. Het verdriet dat wij dragen van je mooie gezichtje niet meer te kunnen zien verschijnen voor onze deur, dat is de keerzijde van al die momenten dat je op die manier extra fleur bracht aan onze dag”, staat er onder meer in te lezen.

