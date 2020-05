De jacht op Osama Bin Laden heeft jaren geduurd en miljoenen dollars gekost. Tot daar op 2 mei 2011 een einde aan kwam en Bin Laden tijdens een geheime operatie in Pakistan werd doodgeschoten. Het verhaal van de man die de leider van terreurgroep Al Qaida in doodde.

Osama Bin Laden was het brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in de VS. Sinds dan probeerden Amerikaanse geheime diensten Bin Laden te vatten. Dat lukte niet, tot mei 2011. Bin Laden zat samen ...