Meer bussen dan passagiers en weinig brillen boven mondmaskers: zo ziet de eerste ochtendspits na de lockdown eruit

Leuven / Brugge / Gent -

De eerste fase van de exit uit de lockdown is vanochtend ingegaan. Naar schatting zo’n 150.000 Vlamingen zijn voor het eerst in weken weer kunnen gaan werken, en voor velen onder hen betekent dat ook: voor het eerst in weken nog eens de trein op. Wij gingen een kijkje nemen in de grote stations van Vlaanderen.