Proces over dodelijke Love Parade in Duisburg stopgezet zonder uitspraak

De rechtbank in de Duitse stad Duisburg heeft maandag beslist het proces over de dodelijke Love Parade-editie van 2010 te beëindigen. Een van de grootste naoorlogse strafprocedures in Duitsland wordt daarmee na bijna 2,5 jaar en 184 zittingsdagen afgerond zonder uitspraak.

Op 24 juli 2010 waren 21 mensen om het leven gekomen bij het gedrang op het dancefestival Love Parade in Duisburg. Meer dan 650 anderen raakten gewond. Het proces over de ramp begon in december 2017, maar begin vorig jaar werd de zaak voor zeven van de tien verdachten al stopgezet, omdat er te veel twijfel bestond over hun schuldvraag.

Maandag is beslist om ook de zaak voor de drie resterende beklaagden stop te zetten. De rechters oordelen dat de drie organisatoren te weinig kan worden verweten om het proces voort te zetten.

Corona

De rechtbank had begin april al gevraagd om een punt achter het proces te zetten. Daarbij werd onder meer verwezen naar de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen en naar het feit dat de zaak in juli zou verjaren. Ook het Openbaar Ministerie had die vraag gesteund. De nabestaanden van de slachtoffers waren het niet eens met de stopzetting van de zaak.

Wegens het grote aantal betrokken partijen, werd het proces afgehandeld in een congrescentrum in Düsseldorf.