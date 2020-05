Coronacijfers blijven dalen, maar einde epidemie is nog niet in zicht: “We moeten er nog maanden rekening mee houden”

De dagelijkse cijfers van het aantal besmettingen, overlijdens en hospitalisaties blijft een dalende trend vertonen. “Dat is een heel gunstige evolutie”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Maar we zijn er nog niet. We gaan nog maanden rekening moeten houden met de epidemie.”

In de voorbije 24 uur werden in ons land 80 overlijdens genoteerd, wat het totaal op 7.924 brengt. 59 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, 69 ervan verlieten dat. Het aantal besmettingen steeg met 361 naar 50.267.

“We zitten al twee dagen onder de 100 hospitalisaties per dag, dat is heel goed nieuws”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Mogelijk is er wel een weekendeffect op de rapportering, dus we verwachten dat er de komende dagen wel nog wat zal stijgen. Maar de trends is alleszins heel gunstig.”

Reproductiegetal daalt

Belangrijk in dat opzicht is het reproductiegetal (R0) van het virus. Dat is de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten. In ons land is het gezakt naar 0,6. Aan het begin van de corona-epidemie lag dat cijfer nog op 2 à 3 en vorige week bedroeg het 0,8. Nu is het dus gezakt tot 0,6, aldus Van Gucht. “Dat is goed nieuws, dat toont dat de epidemie nog verder aan het krimpen is”.

Hij wees er nog op dat het heel belangrijk is, naar de toekomst toe, dat die waarde onder de 1 blijft. “Op het moment dat die 1 of groter wordt, betekent dat de epidemie opnieuw aan kracht gaat winnen”, aldus Van Gucht.

Nog maandenlang

Het einde van de epidemie lijkt nog niet meteen in zicht. “De Wereldgezondheidsorganisatie WHO definieert het einde van een epidemie als de fase waarin geen nieuwe gevallen optreden gedurende tweemaal de incubatieperiode. In dit geval is dat dus 28 dagen”, aldus nog Van Gucht. “Het is heel onwaarschijnlijk dat het in de komende weken of maanden gaat gebeuren. We gaan hier dus nog maanden rekening mee moeten houden.”

Helft van piek

Momenteel liggen er 3.044 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 12 minder dan een dag voordien en is ongeveer de helft van de piek die werd waargenomen op 7 april. Een vergelijkbare tendens doet zich voor bij het aantal patiënten op intensieve zorgen. In totaal liggen nu 655 mensen op die afdeling, zowat de helft van de piek op 8 april.

In de voorbije 24 uur werden er 16.729 testen uitgevoerd, waarvan 361 personen positief hebben getest. De testcapaciteit in België ligt hoog, aldus Van Gucht. Verleden week werden er zo’n 20.000 tot 25.000 testen per dag uitgevoerd. In het weekend ligt dat iets lager. Het aantal uitgevoerde testen door de laboratoria is gestegen naar een totaal van 270.857 testen. Van de mensen getest in de woonzorgcentra, test 3 procent van het personeel positief en 6 procent van de bewoners.