Geen enkel bewijs dat patiënten kunnen hervallen: “We mogen ervan uitgaan dat wie besmet is, toch enkele maanden immuun is”

Midden april meldde Zuid-Korea dat 116 genezen patiënten opnieuw positief hadden getest. Het nieuws leek de vrees te bevestigen dat het coronavirus op korte tijd een tweede keer kan toeslaan. Maar dat klopt niet, sust de WHO. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de testen ‘valspositief’.

Het aantal ‘hervallen’ patiënten in Zuid-Korea was de afgelopen weken verder opgelopen tot 292. Het land had al aangegeven dat er mogelijk iets schortte aan de gebruikte tests, maar omdat het een nieuw ...