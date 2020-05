Benedictus XVI klaagt in biografie dat men hem “het zwijgen wil opleggen”

Paus emeritus Benedictus XVI, die gekend staat voor zijn traditionalistische standpunten, heeft in een geautoriseerde en in Duitsland gepubliceerde biografie zijn tegenstanders ervan beschuldigd hem “het zwijgen te willen opleggen”. Hij is eveneens opnieuw van leer getrokken tegen het homohuwelijk.

In het boek Benedictus XVI - Een leven in een redactie van Peter Seewaald zegt de 93-jarige Joseph Ratzinger het slachtoffer te zijn van “kwaadaardige verdraaiing van de realiteit”. “Het spektakel van de reacties vanuit de Duitse theologie is zodanig aberrant en kwaadaardig dat ik verkies er niet over te spreken”, zegt de afgetreden paus. “Ik kies ervoor niet de echte reden waarom men mij eenvoudigweg het zwijgen wil opleggen te analyseren”, voegt hij eraan toe.

In zijn eigen land, waar de katholieke kerk tot nu onder de leiding staat van prelaten die als reformistisch gelden, is Benedictus XVI herhaaldelijk bekritiseerd geweest vanwege zijn standpunten rond de islam en maatschappelijke kwesties.

Schaduwpaus

Ratzinger was paus van 2005 tot 2013. Hij zag zich tegen het verwijt oplopen dat hij als een “schaduwpaus” poogde de pogingen tot hervorming van zijn Argentijnse opvolger Franciscus te torpederen.

Maar in het 1.184 pagina’s tellende boek verzekert de Duitser goede relaties met de huidige kerkleider te hebben. “Zoals u weet is mijn persoonlijke vriendschap met paus Franciscus niet alleen gebleven, maar ook verdiept”, zei Benedictus XVI.

Controversieel boek

In februari raakte hij betrokken in een controverse in het Vaticaan, toen zijn persoonlijke secretaris uit de entourage van Franciscus werd geweerd.

Dat kwam er na het verschijnen van een door de paus-emeritus samen met de ultraconservatieve kardinaal Robert Sarah ondertekend zeer controversieel boek. Dit verdedigde krachtig het priestercelibaat, een heet hangijzer in de kerk van Rome.

Inmenging

Voor sommigen leek het boek een inmenging in het pontificaat van Franciscus en voor anderen een waarschuwingsschot vanuit de traditionalistische vleugel binnen de kerk. Na 48 uur opschudding heeft Benedictus gevraagd zijn naam als co-auteur te schrappen, evenals van de samen geschreven inleiding en conclusie.

Ten gronde herhaalt Benedictus XVI in de maandag verschenen biografie zijn verzet tegen het homohuwelijk. “Honderd jaar geleden zou het als absurd zijn beschouwd over het homohuwelijk te praten, nu wacht sociale excommunicatie als men er zich tegen verzet”. Hetzelfde geldt voor abortus of de creatie van mensen in een laboratorium, aldus de vroegere kerkleider.

Volgens Benedictus XVI is de moderne samenleving in een proces van “het formuleren van een anti-christelijke geloofsbelijdenis.” Hij spreekt daarbij zijn “vrees voor de spirituale kracht van de Anti-Christus” uit.