Geen nieuwe besmettingen bij FC Keulen, Bundesliga vraagt clubs testresultaten voor zich te houden

Een tweede testronde heeft zondag geen nieuwe besmettingen met het coronavirus aan het licht gebracht bij de Duitse eersteklasser FC Keulen, de werkgever van onze landgenoten Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete, zo maakte de club maandag bekend. Inmiddels heeft de Bundesliga de clubs gevraagd niet meer te communiceren over de resultaten van de coronatests. Op woensdag beslist rijkskanselier Angela Merkel of de Duitse hoogste klasse hervat kan worden.

“Zondag werden de hele ploeg en staff getest op COVID-19”, zo klinkt het in de mededeling. “Alle door een onafhankelijk laboratorium uitgevoerde testen waren negatief. Maandagochtend zal het team van coach Markus Gisdol dus opnieuw trainen in groepjes, geheel volgens de richtlijnen van de Duitse Voetballiga DFL, die stelt dat enkel spelers die twee keer op rij negatief getest hebben de toelating krijgen om te spelen en te trainen. Die training vindt plaats achter gesloten deuren.”

Donderdag testten twee spelers en een kinesist van FC Keulen positief op het coronavirus. Na een interview van zaterdag met VTM Nieuws werd Birger Verstraete op de vingers getikt door de club. Verstraete had verklaard dat het sowieso het plan was om verder te trainen in het geval van een positieve test, hetgeen de club later ontkende. Verder benadrukte FC Keulen dat het de beslissing van de bevoegde gezondheidsexperts was om slechts de drie besmette personen in quarantaine te plaatsen.

Inmiddels heeft de Duitse Bundesliga zijn clubs gevraagd de resultaten van uitgevoerde coronatests niet bekend te maken. “We verzamelen de gegevens en zullen die maandag na de bestuursvergadering samen communiceren. Tot dan vragen we om geen individuele uitspraken te doen”, schreef de liga in een mail aan zijn 36 clubs, die het Duitse blad Kicker maandag publiceerde.

Het verzoek viel bij heel wat clubs in dovemansoren. Kicker kwam te weten dat naast de positieve tests in Keulen bij veertien andere clubs van de eerste Bundesliga iedereen negatief testte. Alleen Augsburg, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig hielden de lippen stijf op elkaar.

Alle Bundesliga-clubs trainen momenteel in kleine groepjes, met respect voor de maatregelen rond social distancing. De Bundesliga ligt stil sinds medio maart. De Duitse profliga (DFL) en de clubs hopen het huidige seizoen nog af te maken tegen 30 juni, afhankelijk van groen licht van de overheid. Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich komende woensdag over de kwestie.